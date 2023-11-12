Вашингтон, 12 ноября, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Пять американских военных погибли при крушении самолета ВВС США над Средиземным морем. Об этом сообщило Европейское командование Пентагона.

Frank Molter Source/ dpa/ Global Look Press

«Во время рутинной дозаправки в воздухе в рамках боевой подготовки военный самолёт США с пятью военнослужащими на борту столкнулся с технической неисправностью и упал в Средиземное море. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли», — говорится в пресс-релизе командования.

Какой тип самолёта потерпел крушение, также не указывается.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября американский военный самолёт потерпел аварию и упал в восточной части Средиземного моря во время тренировочного полёта. Другие подробности и причины авиакатастрофы с участием военного самолёта не разглашались. Утверждалось только, что происшествие не связано с враждебными действиями.

В апреле этого года два вертолёта ВВС США потерпели крушение недалеко от населённого пункта Хили в американском штате Аляска. На борту каждого AH-64 Apache во время тренировочного вылета находилось по два человека. В результате инцидента погибли трое военнослужащих США.

Американский генерал военно-воздушных сил Марк Келли 26 сентября 2022 года заявил, что истощение и перегруженность парка истребителей ВВС США стали серьёзной проблемой. Он пояснил, что в распоряжении ВВС США находятся 48 эскадрилий истребителей и ещё девять ударных эскадрилий, которые состоят из устаревших штурмовиков A-10 Thunderbolt II. При этом командование возлагает на военнослужащих задачи, для выполнения которых нужны 60 эскадрилий. По словам Келли, неудивительно, что боевые машины буквально истощены от перегрузок.