Москва, 12 ноября, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Финляндии нужно приобрести не менее десятка систем ПРО «Праща Давида», чтобы от этого был эффект и получилось закрыть всю важную инфраструктуру. Пока же состоялась покупка для тестирования комплекса. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ранее Израиль продал Финляндии системы ПРО «Праща Давида», или «Волшебная палочка». за 317 млн евро. Пресс-служба Минобороны Израиля назвала подписание соглашения историческим.

«Чтобы прикрыть все важные точки, Хельсинки нужно приобрести порядка десяти подобных установок. Тем более что, несмотря на все свои достоинства, что система способна перехватывать цели, которые летят со скоростью до 1,5 км/с, она не способна отразить массовую ракетную атаку. Вероятно, что пока финны приобрели всего пару комплексов, чтобы посмотреть, как они будут работать и справляться», — отметил полковник Кнутов.

По его словам, очевидно, что Финляндия усиливает своё вооружение именно у границ с Россией, потому что опасается некой надуманной угрозы со стороны Москвы. Этому нет никаких разумных подтверждений, указывает военный эксперт. Но также он предложил учесть тот факт, что, когда Финляндия вступила в блок НАТО, то не обговаривала никаких условий по размещению на своей территории оружия альянса для своей защиты. Сейчас же Хельсинки уже активно задумываются о размещении военных баз НАТО на своих границах. И пока, по словам Кнутова, у Финляндии были в основном норвежско-американские комплексы ПВО малой дальности. Израильские системы же работают на более дальние расстояния.

«Там варьируется возможность поражения цели. До 300 км максимальная дальность. Система будет представлять одно целое с комплексом Железный купол. Но Израиль делает установку по своим схемам, поэтому финны очевидно ещё модернизируют его, чтобы интегрировать с комплексами NASAMS», — рассказал военный эксперт.

Он также отметил, что на сегодняшний день для Израиля подобная сделка является прорывом, потому что впервые иностранное государство приобрело у него систему противоракетной обороны. При этом комплекс «Праща Давида» уже пробовали выставлять на экспортную продажу, но пока всерьёз задумалась о приобретении только Финляндия.

В июле система ПРО «Праща Давида» успешно прошла испытания. В ходе испытаний отрабатывались сложные сценарии, которые имитировали «перехват продвинутых угроз», баллистических и крылатых ракет, самолётов и БПЛА. Испытания стали дополнительной вехой в оперативной интеграции «Пращи Давида» в ВВС Израиля перед лицом множества угроз на различных аренах, заявили в израильском минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если Финляндия и США подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве, Россия примет ответные меры. Российский дипломат пояснила, что ответные меры будут зависеть от того, каким будет соглашение. При этом Захарова упомянула о вероятности размещения американских контингентов на военных базах Финляндии как о возможном предмете соглашения.