Каир, 12 ноября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Египет проинформировал Израиль, что палестинское движение ХАМАС освободит несколько заложников в ближайшие дни. Об этом 12 ноября сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам собеседников телеканала, Израиль отказался от любого прекращения огня или поставок топлива в сектор Газа, пока ХАМАС не освободит первую группу заложников.

Как ранее сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив согласится на продолжительное прекращение огня в секторе Газа только в обмен на заложников, но готов к локальным и краткосрочным гуманитарным паузам. По его словам, правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС хочет бесконечной череды пауз, в которых растворится израильская военная кампания, но Израиль на это не пойдёт.

10 ноября саудовский телеканал Al Hadath передавал, что между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС достигнута договорённость об обмене пленными. Группировка якобы отпустит 100 женщин и детей из числа заложников в обмен на освобождение палестинских женщин и подростков, находящихся в заключении в израильских тюрьмах.