Москва, 12 ноября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Появление на законодательном уровне запрета на склонение к абортам проведёт тонкую грань между противозаконными действиями и рекомендациями специалистов и близких, заявила в беседе с ИА Регнум юрист Людмила Айвар.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу трёх российских регионов по запрету склонения женщин к абортам. Таких норм на законодательном уровне начали придерживаться в Мордовии, Тверской и Тамбовской областях. Глава РПЦ выразил надежду на принятие соответствующего федерального закона, что, по его мнению, актуально для страны в условиях демографического кризиса.

Как отметила Айвар, в приказах Минздрава России давно существует рекомендация на запрет к склонению женщины к прерыванию беременности, если это не связано с медицинскими показаниями. Например, плод развивается неправильно, произошла внематочная беременность или у женщины есть серьёзные проблемы со здоровьем. Но, как обратила внимание эксперт, порой врачи могут поставить во время скрининга недостоверный диагноз будущему ребёнку, допустить высокую вероятность отклонения в будущем развитии, что по итогу может не произойти. Тогда женщина рожает вполне здорового ребёнка. Юрист подчеркнула, что в этом нет периодичности, но такое бывает.

«И тут складывается очень тонкая грань между рекомендацией к аборту и склонением», — указала Айвар.

С юридической точки зрения склонение — как к аборту, так и к совершению преступления — это направленные действия, которые подталкивают определённое лицо совершить некие действия. По словам Айвар, если женщина сомневается, то люди, которые находятся рядом, в том числе и медицинские работники, могут оказать на неё непредумышленное давление или навести на мысли, подтолкнуть к прерыванию беременности.

«Есть ещё и родственники, друзья, знакомые, которые могут не напрямую, но склонять. Например, если одна подруга говорит другой, что на её месте сделала бы аборт, то это что — склонение — или нет? Поэтому нужно чётко прописать в законе, особенно если решат всё-таки принять федеральный, что есть склонение», — поделилась юрист.

Например, сейчас, как следует из документов регионов, где уже принят подобный запрет, под склонением понимают уговоры, подкуп и обман беременных женщин. Но то же понятие термина «уговор», как заметила юрист, может по-разному толковаться.

Айвар предположила, что с учётом активного обсуждения данной темы в кругах политиков, священнослужителей и общественных деятелей подобный закон могут принять на федеральном уровне. При этом она отметила, что женщину может заставить сделать аборт не собственная прихоть, а веская причина. Например, сложное материальное положение, когда нет возможности обеспечить жизнь новорождённого, или запрет строгих родителей, которые выступают против ранних родов дочери и стимулируют её к получению высшего образования. Также юрист напомнила о случаях, когда женщина беременеет после изнасилования и многие жертвы боятся даже сознаться в случившемся родственникам, обращаясь в частные клиники.

В начале ноября Курская область стала вторым регионом России, в котором частные клиники отказались от проведения абортов. До этого подобное решение приняли в Крыму.

3 ноября президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ назвал острой проблему абортов. Глава государства отметил, что существуют разные варианты её решения, например ограничивать продажу препаратов, прерывающих беременность, улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, соцобслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья, материальной помощи молодым студенческим семьям.