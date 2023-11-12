Прага, 12 ноября, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион, бывший вратарь национальной команды Чехии Роман Чехманек умер в возрасте 52 лет, сообщила 12 ноября чешская газета denik. cz.

ИТАР-ТАСС/Алексей Крутов Роман Чехманек

Что именно стало причиной смерти хоккеиста, не сообщается.

Чехманек был в составе сборной Чехии на победном олимпийском турнире в Нагано в 1998 году, однако не провёл ни одной встречи. В финале чешская команда обыграла сборную России со счетом 1:0, ворота чехов защищал Доминик Гашек.

В составе чешской сборной Чехманек также стал трёхкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Чехии.

В клубной карьере Чехманек выступал за клубы Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» и «Лос-Анджелес», германский «Гамбург», шведский «Линчёпинг» и ряд чешских команд

В НХЛ экс-голкипер сыграл 212 матчей, в которых одержал 110 побед с 91,9% отражённых бросков.