Стамбул, Турция, 12 ноября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Футболист турецкого клуба «Бешикташа» и сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов госпитализирован после удара локтем в лицо в матче чемпионата Турции. Об этом 12 ноября сообщил портал Fanatik.

Пресс-служба Казахстанской федерации футбола Футболист Бахтиёр Зайнутдинов

В первом тайме матча 12-го тура против «Истанбул Башакшехир» Зайнутдинов пытался сзади отобрать мяч у игрока гостей Джерома Опоку и получил удар локтем по лицу. Арбитр на этот эпизод никак не отреагировал.

После оказания помощи 25-летний футболист покинул поле и был доставлен в больницу. Он получил синяк под глазом и повреждение в области носа.

«Бешикташ» на своём поле победил «Истанбул Башакшехир» со счётом 1:0.

Зайнутдинов в 2019–2020 годах выступал за «Ростов», после чего стал игроком московского ЦСКА. Летом 2023 года он перешёл в «Бешикташ». С 2018 года он вызывается в сборную Казахстана, за которую провёл 34 матча.

Как ранее сообщало ИА Регнум, полузащитник ЦСКА Максим Мухин получил травму, у него диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Он травмировался в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином». 6 ноября он успешно перенёс операцию в Риме.