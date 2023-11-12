Томск, 12 ноября, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Несовершеннолетние девушка и юноша одновременно покончили с собой в Томске. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщает 12 ноября пресс-служба областной прокуратуры.

Артем Геодакян/ТАСС

Тела 15-летней девушки и 16-летнего юноши обнаружили возле 18-этажного жилого дома на улице Сибирской. Оба учились в одном из техникумов.

Дело возбуждено по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 110 УК РФ, «Доведение до самоубийства в отношении двух несовершеннолетних».

Из сообщений в соцсетях следует, что незадолго до гибели подростков видели сидящими в обнимку на балконе. Кроме того, они вели стрим в соцсетях.

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