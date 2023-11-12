Москва, 12 ноября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:0.

Владимир Федоренко/РИА Новости Игрок «Динамо» Ярослав Гладышев (слева) и игрок «Оренбурга» Химми Марин

На 59-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. А спустя восемь минут полузащитник Луис Чавес удвоил преимущество хозяев поля.

На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 25 очков. «Оренбург» идёт на 13-м месте с 13 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0.

11 ноября «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. У гостей на 63-й минуте забил полузащитник Эдуард Сперцян. Хозяева ответили голом форварда Матео Кассьерры на 70-й минуте.