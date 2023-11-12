Лондон, 12 ноября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Американские санкции в отношении российского проекта «Арктик СПГ — 2» могут привести к сбоям на мировых энергетических рынках, пишет 12 ноября Financial Times.

Станислав Красильников/ТАСС

Согласно оценкам газеты, санкции США против «Арктик СПГ — 2» свидетельствуют о стремлении американского правительства помешать России стать крупным экспортёром сжиженного природного газа (СПГ).

По словам газового эксперта Колумбийского университета Анн-Софи Корбо, если проект не начнёт экспорт в 2024 году, как планировалось, это приведёт к сохранению напряженности на рынках в течение длительного времени.

В то же время эксперт по СПГ компании Rystad Energy Каушал Рамеша не исключил, что западные инвесторы могут запросить у США разрешение на временное исключение из новых санкций, как это ранее сделала Япония для импорта российской нефти в рамках проекта «Сахалин-2».

Как передавало ИА Регнум, помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил накануне, что США намерены добиться прекращения российского проекта «Арктик СПГ — 2» с помощью санкционного давления.

В июле президент России Владимир Путин дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа для завода «Арктик СПГ — 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

«Новатэк» планирует из своей доли в «Арктик СПГ — 2» поставлять сжиженный газ в Японию, рассказал глава компании Леонид Михельсон. В проекте «Арктик СПГ — 2», в отличие от «Ямал СПГ», сжиженный газ реализуют партнёры в зависимости от доли владения. Одним из акционеров проекта является японский консорциум Japan Arctic LNG, в который входят Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC.

В мае генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин заявил, что Япония может уже в ближайшие три года нарастить поставки российского сжиженного природного газа на 2 млн тонн в год. Такое увеличение поставляемых в страну объёмов российского газа станет возможно за счёт проекта «Арктик СПГ — 2», участие в котором Токио сохранил. При этом с марта 2022 года Япония заморозила новые инвестиции в этот проект из-за финансовых санкций, но сам проект работает, добавил Марин.