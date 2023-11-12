Лондон, 12 ноября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Всего 2,6 тыс. шагов в день могут существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на мнение, что для здоровья необходимы 10 тыс. шагов в день. Об этом сообщает European Journal of Preventive Cardiology.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Учёные провели анализ результатов 12 предыдущих исследований, в которых принимали участие более 111 тыс. человек. В них оценивалась связь между количеством пройденных шагов и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, что прохождение всего 2517 шагов в день связано со снижением риска летального исхода от всех причин на 8%, а 2735 шагов — на 11%. Отмечается, что такие результаты могут вдохновить людей, которых пугает необходимость ежедневно проходить 10 тыс. шагов.

Кроме того, исследователи установили, что максимальную пользу приносят 8763 шага в день. Они уменьшают риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний на 60%.

Учёные отметили, что дальнейшее увеличение количества шагов не приносит дополнительных преимуществ, но большая активность может улучшить психическое здоровье и повысить мышечную массу.

Как сообщало ИА Регнум, учёные Сиднейского университета выяснили, что дефицит белка в рационе человека может привести к набору лишнего веса. Несбалансированное поступление в организм человека белков, жиров и углеводов является одной из причин ожирения в мире. Так, человек, потребляя высокоуглеводную и жирную пищу, всё равно может испытывать чувство голода из-за недостатка белка.