Лондон, 12 ноября, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Западные страны раскритиковали руководство Украины за утрату военной техники НАТО и плохие результаты контрнаступления. Об этом пишет обозреватель британской газеты The Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению автора статьи, украинским властям предоставили сотню западных танков и обучили украинских военных, однако это не сказалось на ход военных действий в пользу Киева.

«У них были бронетанковые силы размером с дивизию, которые, по словам западных офицеров, могли выиграть войну. Однако украинский танковый передовой отряд продвинулся всего на 16 километров. Это скорее эрозия, чем молниеносный блицкриг», — говорится в публикации.

По мнению журналиста, во всём западном мире прекращение контрнаступления украинцами воспринимают как «неудачу», однако никто на Западе не хочет признавать, что причина провала заключается в неправильных действиях украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, ранее американская газета The Wall Street Journal писала о том, что на Украине начался новый этап конфликта, который выглядит ещё более опасным для Киева из-за наращивания Россией боевой мощи. В материале говорится, что украинские официальные лица признают, что длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию Economist пожаловался на тупиковую ситуацию для украинцев на фронте. Он признал, что в ходе контрнаступления украинская армия завязла на минных полях, а предоставленная западными союзниками техника и вооружение не оправдали ожиданий.

В рядах ВСУ отреагировали на признание главкома о провале наступления. Военные пожаловались, что украинским войскам не хватает артиллерии, а ситуация на поле боя продолжает усугубляться, стоит «готовиться к худшему».