Запад недоволен Киевом из-за утраты военной техники НАТО — Telegraph
Telegraph: Запад раскритиковал Киев за потерю военной техники НАТО на поле боя
Лондон, 12 ноября, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Западные страны раскритиковали руководство Украины за утрату военной техники НАТО и плохие результаты контрнаступления. Об этом пишет обозреватель британской газеты The Telegraph.
По мнению автора статьи, украинским властям предоставили сотню западных танков и обучили украинских военных, однако это не сказалось на ход военных действий в пользу Киева.
«У них были бронетанковые силы размером с дивизию, которые, по словам западных офицеров, могли выиграть войну. Однако украинский танковый передовой отряд продвинулся всего на 16 километров. Это скорее эрозия, чем молниеносный блицкриг», — говорится в публикации.
По мнению журналиста, во всём западном мире прекращение контрнаступления украинцами воспринимают как «неудачу», однако никто на Западе не хочет признавать, что причина провала заключается в неправильных действиях украинской армии.
Как передавало ИА Регнум, ранее американская газета The Wall Street Journal писала о том, что на Украине начался новый этап конфликта, который выглядит ещё более опасным для Киева из-за наращивания Россией боевой мощи. В материале говорится, что украинские официальные лица признают, что длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию Economist пожаловался на тупиковую ситуацию для украинцев на фронте. Он признал, что в ходе контрнаступления украинская армия завязла на минных полях, а предоставленная западными союзниками техника и вооружение не оправдали ожиданий.
В рядах ВСУ отреагировали на признание главкома о провале наступления. Военные пожаловались, что украинским войскам не хватает артиллерии, а ситуация на поле боя продолжает усугубляться, стоит «готовиться к худшему».