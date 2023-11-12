Каир, 12 ноября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Учёные пытаются найти тайный «зал знаний» под лапами Большого сфинкса в Египте. Об этом сообщает «РИА Новости».

Sui Xiankai/ XinHua/Global Look Press

Отмечается, что, по мнению учёных, под сфинксом могут находиться не только тайные помещения, но и сокровища легендарной Атлантиды. В тайных помещениях может быть расположен так называемый «зал знаний», в котором могут храниться величайшие достижения египетской культуры.

Уточняется, что в 1989 году японские учёные из Университета Васэда провели раскопки у лап сфинкса и под левой лапой обнаружили небольшой тоннель глубиной порядка трёх-четырёх метров. После этого американский геофизик Томас Добецки сделал сейсмологическое сканирование и выяснил, что коридор ведёт к запечатанным камерам.

Позже египетские власти вмешались и запретили проводить исследования в зоне памятника.

Как передавало ИА Регнум, в 2021 году в египетском Луксоре состоялось торжественное открытие Аллеи сфинксов после длительной реставрации. В первозданном виде была восстановлена Аллея сфинксов, соединяющая Карнакский и Луксорский древнеегипетские храмы. Масштабная церемония открытия продолжалась около двух часов, в ней были задействованы в качестве антуража древнеегипетские храмы. В гала-концерте по случаю открытия Аллеи сфинксов принимали участие известные артисты Египта, а завершилась церемония открытия праздничным салютом.

Аллея сфинксов, или Тари-аль-Кибаш, длиной 2700 метров и шириной семь метров служила местом торжественных шествий во время религиозных празднеств. Последняя реставрация, благодаря которой аллее был возвращён первоначальный облик, началась в 2010 году. Были снесены незаконные постройки, расчищен участок пути, упоминавшийся в древних текстах. При археологических раскопках из-под толщи песка были извлечены десятки считавшихся утерянными сфинксов.