Москва, 12 ноября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. В возрасте 73 лет скончалась российская писательница и драматург Нина Садур. Об этом 12 ноября сообщила её дочь Екатерина Садур.

Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС Писательница и драматург Нина Садур

«Сегодня в 11:40 мск мама отошла к Господу», — приводит её слова ТАСС.

Она добавила, что Нина Садур давно и тяжело болела. Отпевание пройдёт 15 ноября, дата похорон не определена.

Нина Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. Начала писать в конце 1970-х годов. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Известность получила после выхода сборника пьес «Чудная баба» в 1989 году. В том же году её приняли в Союз писателей СССР.

Спектакли по пьесам писательницы ставили и в России, и за рубежом. Среди ее произведений «Уличенная ласточка», «Группа товарищей», «Брат Чичиков», «Памяти Печорина». Также она писала сценарии к фильмам и сериалам.