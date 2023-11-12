Потсдам, Германия, 12 ноября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Житель Германии российского происхождения погиб в своём доме, который почти трое суток осаждала полиция. Об этом сообщает 12 ноября издание Bild.

John Macdougall/dpa|Global Look Press

Днём 10 ноября Евгений В. с оружием забаррикадировался в доме в деревне Фириц федеральной земли Бранденбург. Причиной стало решение окружного суда об опеке над детьми. Предположительно, ранее мужчина отказался записать своего ребёнка в школу.

Мужчина вёл себя «крайне агрессивно» и открыл огонь по полицейским, когда те приблизились к дому, а также угрожал взрывом. Из дома вышел брат Евгения с пистолетом, его сразу же задержала полиция. На следующий день из дома смогли выйти жена мужчины и его сын. Ещё двоих детей дома не было.

Ребёнка передали управлению по делам молодёжи, женщину задержали полицейские. Осада дома продолжалась 35 часов, отмечает rbb24.

«В 00:30 в ночь на воскресенье (02:30 мск) полицейские силы обнаружили безжизненное тело на чердаке дома. Врач скорой помощи констатировал смерть», — заявила Bild пресс-секретарь полиции Керстин Шрёдер.

Пока нет подробностей о том, совершил мужчина суицид или погиб от огня полицейских. В доме и на участке правоохранители нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе ручную гранату.

Указано также, что мужчина был «поклонником Сталина» и употреблял марихуану, если судить по его страницам в соцсетях. Также он публиковал снимки с оружием и российской символикой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российского гражданина задержали после многочасовой полицейской осады виллы на таиландском острове Пхукет. Стычка с полицией произошла после того, как сотрудники иммиграционной службы прибыли на виллу для ареста нарушителя — гражданина Индии. На них напали сотрудники охраны. Россиянин был в числе лиц, задержанных на вилле.