Челябинск, 12 ноября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Самолёт, который летел из Сочи и готовился к экстренной посадке в Челябинске, приземлился штатно, сообщили 12 ноября в экстренных службах.

Павел Лисицын/ РИА Новости

«Самолёт сел благополучно, в штатном режиме. На борту находится 189 человек», — сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

Ранее в оперативных службах сообщили, что у самолёта были проблемы с выпуском закрылков.

Как сообщало ИА Регнум, при посадке в аэропорту Перми утром 24 октября самолёт авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Аэродром Большое Савино временно закрыли. Спустя четыре часа аэропорт возобновил приём и отправку самолётов.

В результате ЧП никто не пострадал. Высадка людей прошла без применения аварийных трапов.