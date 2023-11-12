Сидней, Австралия, 12 ноября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Учёные Сиднейского университета выяснили, что дефицит белка в рационе человека может привести к набору лишнего веса, передаёт агентство «РИА Новости».

Unasplash/Towfiqu barbhuiya

Сообщается, что несбалансированное поступление в организм человека белков, жиров и углеводов является одной из причин ожирения в мире. Так, человек, потребляя высокоуглеводную и жирную пищу, всё равно может испытывать чувство голода из-за недостатка белка.

В публикации говорится, что рейтинг сытности возглавляет картофель, затем идёт белковая пища и овощи с фруктами. Замыкают рейтинг сладости. Это объясняется тем, что большинство кондитерских изделий содержат много жиров, что, в свою очередь, лишь увеличивает калорийную нагрузку.

В материале объясняется, что разбавление белка в рационе с большим содержанием жиров и углеводов, приводящее к повышенному потреблению энергии, называется «белковым рычагом». При таком рационе организм человека стремится удовлетворить свою естественную необходимость в белке, потребляя при этом лишние калории.

Ранее академик Оксана Драпкина рассказала, что «синдром чая с бутербродом» может грозить дефицитом полезных веществ в организме человека. Академик отмечает, что с возрастом чувства обоняния и вкуса у человека ослабевают, что чревато пониженным интересом к пище. Постепенно человек начинает худеть, испытывать постоянное ощущение слабости и даже падать в обморок.

Как передавало ИА Регнум, фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова сообщила, что высокоинтенсивные интервальные тренировки могут крайне благоприятно сказаться на здоровье мужчин после 40 лет. По словам эксперта, регулярные интервальные тренировки с высокой интенсивностью помогают поддержать и увеличить массу тела мужчины, а также укрепить кости и суставы.