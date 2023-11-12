Тамбов, 12 ноября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. На станции в Тамбовской области в вагоне пассажирского поезда Москва — Симферополь был обнаружен подозрительный предмет. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба РЖД.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«На станции Мичуринск-Воронежский в вагоне пассажирского поезда №28 сообщением Москва — Симферополь был обнаружен подозрительный предмет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения необходимых оперативных действий сотрудниками правоохранительных органов поезд был отправлен по назначению с задержкой на 1 час 1 минуту.

Уточняется, что, кроме этого, были задержаны пассажирские поезда: №103 Адлер — Москва на 43 минуты, N265 Санкт-Петербург — Москва на 36 минут, №29 Санкт-Петербург — Белгород на 35 минут.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября стало известно, чтоиз Киевского вокзала в Москве эвакуировали пассажиров. Причиной эвакуации и временного закрытия здания вокзала стало анонимное сообщение об угрозе взрыва, поступившее, по предварительным данным, с территории Украины. После проведения проверки в здании вокзал вновь полностью открыт для пассажиров. На движение поездов ситуация не повлияла, поскольку доступ на платформы вокзала через автомобильную парковку оставался открытым, отмечали в МЖД.

Об эвакуации сотрудников и посетителей Киевского вокзала объявляли также в ночь на 3 сентября. Эвакуация проводилась из-за поступившего сообщения о минировании. Экстренные службы проверили здание на наличие опасных предметов, после чего работа вокзала возобновилась в обычном режиме.