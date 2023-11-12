Рязань, 12 ноября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. В Рязанской области восстановили движение на участке железной дороги, где ранее с рельсов сошли 19 вагонов в результате подрыва, передаёт Московская железная дорога (МЖД) у себя в Telegram-канале.

«Открыто движение на участке Рыбное-Блокпост в Рязанской области. В 15:34 по перегону проследовал первый грузовой поезд», — говорится в сообщении.

Также в МЖД сообщили, что в ходе восстановительных мероприятий были убраны 19 сошедших с рельсов вагонов. Кроме того, работниками было уложено 175 метров новой рельсошпальной решетки, смонтировано 300 метров контактной подвески и заменена опора контактной сети.

Уточняется, что всего в восстановительных мероприятиях были задействованы более 300 железнодорожников и четыре восстановительных поезда.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября на железной дороге под Рязанью в результате подрыва путей с рельсов сошли 19 грузовых вагонов с удобрением. Тогда незначительные травмы получил помощник машиниста. Грохот от схода поезда с рельсов был слышен в самом городе. Местные жители предположили, что шум связан с самолётами, так как рядом находится аэродром. Следственный комитет возбудил уголовные дела по двум статьям о теракте и незаконном обращении с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.