Чебоксары, 12 ноября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Чувашского футболиста Алексея Лесина, который был найден мёртвым в Сочи, похоронили в Чебоксарах, сообщил 12 ноября ответственный секретарь Федерации футбола республики Роман Кожатов.

Пресс-служба Федерация мини-футбола Казани Футболист Алексей Лесин

«Прощание с Алексеем состоялось сегодня в Чебоксарах. На церемонию пришли его друзья, коллеги, семьи воспитанников — Алексей работал тренером по футболу», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, Алексея похоронили на кладбище в Яушах под Чебоксарами. В память о нём заключительный матч сезона во Втором дивизионе в Вурнарах (Чувашия) 12 ноября начался с минуты молчания.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, утром 6 ноября мужчину обнаружили в воде очевидцы, которые вытащили его на берег. Предварительно установлено, что приезжий вместе с коллегами был в баре, а затем они переместились в другое заведение, мужчина самостоятельно ушёл из него.

Предварительно, смерть Лесина наступила в результате утопления. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.