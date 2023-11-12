Ижевск, 12 ноября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Подросток провалился в глину на строительной площадке в Ижевске и глубоко в ней увяз. На помощь ему пришли спасатели, сообщает 12 ноября пресс-центр управления МЧС России по Удмуртии в Telegram-канале.

Кадр из видео

Днём трое 12-летних детей перебрались через забор на стройплощадке на Удмуртской улице. Когда один из них застрял в глине, его друзья сообщили об этом в экстренные службы.

«Прибывшие на место вызова огнеборцы ПСЧ-2 и ижевские спасатели откопали и вытащили ребёнка из плена. Он не пострадал», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что мальчик увяз в глине по пояс. Двое спасателей тянули его за руки, а третий откапывал ноги.

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Как сообщало ИА Регнум, в июле на стройке в Новосибирске погиб 15-летний подросток, а его 17-летний брат с травмами попал в больницу. Дети находились на стройке вместе с отцом — промышленным альпинистом — и заделывали швы на внешней стороне здания. В какой-то момент они сорвались вниз. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.