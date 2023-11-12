Футбольный клуб «Балтика» сменил спортивного директора
Калининград, 12 ноября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Калининградский футбольный клуб «Балтика» сменил спортивного директора, вместо Исмаила Ибрагимова этот пост занял Армен Маргарян. Об этом 12 ноября сообщила госкорпорация «Ростех», которая является генеральным спонсором команды.
По словам председателя попечительского совета «Балтики» Ильи Мясникова, команда показывает не тот результат в премьер-лиге, на который способна и которого ожидают болельщики.
«В связи с этим мы приняли решение внести изменения в спортивном блоке клуба», — сказал он.
Ранее Маргарян работал в таких клубах Российской премьер-лиги, как «Зенит», «Локомотив», «Крылья Советов», «Нижний Новгород» и другие.
Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября «Балтика» в гостях сыграла вничью с «Пари Нижний Новгород» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0. В настоящее время калининградская команда идёт на 15-м месте в турнирной таблице с 12 очками.