Калининград, 12 ноября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Калининградский футбольный клуб «Балтика» сменил спортивного директора, вместо Исмаила Ибрагимова этот пост занял Армен Маргарян. Об этом 12 ноября сообщила госкорпорация «Ростех», которая является генеральным спонсором команды.

РИА Новости/Алексей Филиппов

По словам председателя попечительского совета «Балтики» Ильи Мясникова, команда показывает не тот результат в премьер-лиге, на который способна и которого ожидают болельщики.

«В связи с этим мы приняли решение внести изменения в спортивном блоке клуба», — сказал он.

Ранее Маргарян работал в таких клубах Российской премьер-лиги, как «Зенит», «Локомотив», «Крылья Советов», «Нижний Новгород» и другие.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября «Балтика» в гостях сыграла вничью с «Пари Нижний Новгород» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0. В настоящее время калининградская команда идёт на 15-м месте в турнирной таблице с 12 очками.