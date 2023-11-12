Липецк, 12 ноября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В Липецкой области возбудили уголовное дело после того, как восьмимесячный ребёнок упал в бассейн частного дома и утонул, сообщил 12 ноября источник «РЕН ТВ».

Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

По данным телеканала, инцидент произошёл 28 октября, когда 40-летняя женщина отдыхала вместе с ребёнком в частном доме супруга. Усадив восьмимесячного сына в манеж, она отошла и оставила ребёнка одного.

Однако мальчик выбрался из манежа через незакреплённую стенку и направился в соседнее помещение с неогороженным заполненным водой бассейном. Ребёнок упал в бассейн и утонул.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в городе Кстово в Нижегородской области пятилетний мальчик утонул в бассейне во время занятий по плаванию. Мальчик остался вне поля зрения тренера и ушёл под воду.

В Астрахани в августе четырёхлетний ребёнок утонул в аквапарке. Он находился в парке с семьёй. Мальчика, который находился без присмотра взрослых и скатился с горки в бассейн, без сознания заметили отдыхающие и вызвали скорую.