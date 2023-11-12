Благовещенск, 12 ноября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В Благовещенске за поимку косули, которая третий день бегает по улицам города, пообещали 20 литров бензина. Об этом 12 ноября сообщила «Амурская правда».

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«Животное напугано и двигается хаотично. Мы получаем сообщения, что косулю видели 20 минут назад в каком-то конкретном месте, но к тому времени, когда туда добираются инспектора, её уже там нет. За 20 минут испуганная косуля способна убежать очень далеко», — сказал замначальника областного управления по охране животного мира Валерий Погасиенко.

В управлении обратились с просьбой к тем, кто увидит косулю, сопроводить её до прибытия инспекторов. Тот, кто сможет помочь, будет вознаграждён 20 литрами бензина. После отлова животное вывезут за город и выпустят в дикую природу.

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