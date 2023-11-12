Нижний Новгород, 12 ноября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 0:0.

За 90 минут команды так и не смогли открыть счёт в матче. Главный арбитр Сергей Чебан дал две жёлтые карточки игрокам «Балтики» — Максиму Кузьмину и Кириллу Малярову. У «Пари НН» предупреждение получил Александр Трошечкин.

На сегодняшний день «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 21 очко. «Балтика» идёт на 15-м месте с 12 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 11 ноября «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1. У гостей на 63-й минуте забил полузащитник Эдуард Сперцян. Хозяева ответили голом форварда Матео Кассьерры на 70-й минуте.

Кроме того, московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счётом 2:1. «Железнодорожники» смогли переломить ход матча и вырвать победу во втором тайме благодаря голам Максима Глушенковаи Тимура Сулейманова.