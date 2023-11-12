Тбилиси, 12 ноября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Грузия, Молдавия и Украина могут вступить в Европейский союз одновременно. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому каналу LCI.

Иван Шилов ИА Регнум

Она высказала мнение, что эти три страны войдут в Евросоюз одновременно.

«Случится ли это в 2030 году, 2031-м или в 2029-м, я не знаю. Но, я думаю, что это будет «большим взрывом». Мы втроём, Молдавия, Украина и Грузия, войдём примерно в одно и то же время», — предположила Зурабишвили.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Отмечается, что для вступления в ЕС Украина должна завершить переговоры по реформированию политической, экономической, общественной и культурной жизни страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ, которые проведёт Киев, а также от принципа «членства по заслугам».

Заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун заявил, что Польша, Венгрия и другие восточноевропейские государства вряд ли поддержат скорое и безоговорочное вступление Украины в Европейский союз, так как не хотят создавать себе экономических конкурентов.