Лондон, 12 ноября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Сумку с инструментами, потерянную астронавтами NASA, можно увидеть в открытом космосе даже в бинокль. Об этом 12 ноября написала британская газета The Guardian.

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Отмечается, что сумку уже заметили астрономы из разных точек Земли: предмет белого цвета не ярче Урана, но его можно рассмотреть даже в бинокль.

В издании добавили, что потерянная сумка будет находиться на орбите Земли в течение нескольких месяцев, после чего сгорит во время входа в атмосферу.

Как ранее сообщало ИА Регнум, американские астронавты Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, которые на МКС ремонтировали солнечные батареи в открытом космосе, потеряли там сумку с инструментами. Во время выхода за пределы станции 1 ноября женщины случайно отпустили сумку, и она улетела в открытый космос. Её заметили диспетчеры по записям с видеокамер.