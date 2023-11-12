Москва, 12 ноября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Следственный комитет России завёл уголовное дело после того, как уроженец Средней Азии применил насилие в отношении сотрудника Московского метрополитена, сообщила 12 ноября пресс-служба СК в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

«Следователями ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что с подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Кроме того, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее в соцсетях сообщалось, что 10 ноября сотрудник ГКУ «Организатор перевозок» остановил уроженца Средней Азии за безбилетный проезд, однако безбилетник ударил по лицу работника учреждения, после чего был задержан прохожими.

Как передавало ИА Регнум, в июне в Москве безбилетного пассажира автобуса приговорили к трём годам лишения свободы условно за нападение на контролёра.

Контролёр ГКУ «Организатор перевозок» попросил безбилетного пассажира предъявить паспорт, но тот отказался. После пассажир ударил контролёра в лицо и распылил газовый баллончик. В итоге работник транспорта обратился за помощью к медикам, а затем — в полицию. Сотрудники полиции нарушителя быстро поймали.