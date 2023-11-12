Москва, 12 ноября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. На Международном форуме Волонтёров Победы, проходившем с 9 по 12 ноября в Нижнем Новгороде, объявили лауреатов премии. В конкурсном отборе приняли участие более тысячи команд и добровольцев, занимающихся сохранением исторической памяти по всей России и в зарубежных странах, говорится в пресс-релизе организаторов.

Волонтёры Победы

Отмечается, что конкурс давал возможность представить свой муниципальный штаб, общественный центр в образовательной организации, школьный отряд, международное представительство движения или же заявить о себе как о лучшем добровольце сферы сохранения исторической памяти. Участникам конкурса требовалось пройти отборочные испытания, кандидаты в номинации «Лучший доброволец» рассказывали в том числе о себе в виде самопрезентации и отразили в заявке совершенные добрые дела.

«Премия «Готов к Победам» вызывает большой интерес у наших добровольцев уже не первый год. Они проводят колоссальную работу у себя в регионах и странах: организуют патриотические и памятные мероприятия, помогают ветеранам, знакомят с историей подрастающее поколение», — отметила исполнительный директор движения «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.

Так, первое место в номинации «Лучшее муниципальное отделение» заняла команда из города Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ). Второе место заняла команда Ракитянского района Белгородской области, третье место заняли команды из городов Елизово (Камчатский край) и Черногорска (Хакасия).

В номинации «Лучший школьный отряд» победила команда школьного отряда МБОУ ДО ЦРТ «Созвездие», из Нижегородской области. Второе место заняла команда школьного отряда Волонтёров Победы МОУ «Заполярная СОШ» (ЯНАО), третьи места — команда школьного отряда МБОУ «Григорьевская СОШ» (Пермский край) и Волонтёры Победы МБОУ СОШ р. п. Тамала (Пензенская область).

В номинации «Лучший общественный центр» первое место заняла команда ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», второе — команда ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» (Москва), третье — ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий».

В номинации «Лучшее международное представительство» победу одержала команда из Египта, второе место — из Узбекистана.

В номинации «Лучший доброволец» первое место занял Абдулла Абдуллаев (Белгородская область), второе место — Ирина Божко (Волгоградская область), третье — Карина Косенко (ДНР).