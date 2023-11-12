Москва, 12 ноября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. В Москве 17 ноября произойдёт устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону отрицательных значений, наступит метеорологическая зима. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, в ближайшие сутки на столичный регион обрушится циклонический вихрь, который принесёт аномальные дожди — до 15–20 миллиметров осадков, что составляет порядка 30% от месячной нормы, или 1,5–2 ведра дождевой воды на квадратный метр.

Он также отметил, что температура обозначит обратный суточный ход.

«Если ночью в центре циклона будет пасмурно, дождливо и тепло, от +2 до +7 °С, то днём этот барический минимум развернётся к нам своей тыловой частью, куда произойдёт заток первых порций холода, порывы ветра будут достигать штормовых 12–17 метров в секунду, из-за чего возникнет «балтийский синдром» — температура в ощущениях будет казаться близкой к нулю», — приводит «РИА Новости» слова Тишковца.

Как передавало ИА Регнум, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 9 ноября сообщил, что в Москве ожидается крупный циклон с сильными дождями. Он высказал мнение о том, что заметные дожди начнутся в воскресенье, в этот день к Москве подойдёт глубокий циклон, а в понедельник они продолжатся, выпадет много осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что предстоящей зимой погода в России будет неустойчивой — температура будет колебаться вплоть до экстремальных значений.

Вильфанд также сообщил, что текущий год станет самым тёплым за весь период средней глобальной температуры. Говоря о сентябре 2023 года, представитель Гидромета сообщил, что тот стал самым жарким за весь период метеонаблюдений. Это связано с нарастанием содержания парниковых газов в атмосфере и повышением температуры воды Тихого океана.