Москва, 12 ноября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Предъявляемые Брюсселем требования к Сербии для предоставление стране членства в союзе стали настоящим «геополитическим упражнением», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Президент Сербии Александр Вучич

По словам главы МИД, Евросоюз периодически предъявляет всё новые требования к президенту Сербии Александру Вучичу, чтобы республика получила статус кандидата на членство в ЕС.

«Буквально на днях в связи с тем, что сербы сказали «нас не забудьте, когда будете Украину и Молдову принимать (в Евросоюз. — Прим. ред.), переговоры об этом начинать». А ответ прозвучал из Брюсселя: «Вы сначала присоединитесь к антироссийским санкциям». Вот и весь экономический союз каковым он создавался и каковым его рекламировали и в качестве какового он привлекал к себе всё новых и новых желающих вступить. А сейчас это чисто геополитическое упражнение: откажись от Косово, как говорят Вучичу, поддержи антироссийские санкции, тогда посмотрим», — сказал Лавров.

Также, по мнению дипломата, «десятилетиями стоящая» Турция приняла для себя решение не продолжать свою политику по евроинтеграции, так как не хочет заниматься «бесперспективным и бесполезным делом».

Как передавало ИА Регнум, ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что отказ властей Сербии поддерживать антироссийские санкции усилил репутацию страны на международной арене как свободного и независимого государства. Он также напомнил, что Сербия остаётся единственной в Европе страной, которая уже практически два года не вводит санкции против России, хотя это сначала казалось невозможным.

В августе Вучич заявил, что Сербия никогда не откажется от независимой политики и позитивного взаимодействия со странами, с которыми имеет дружеские связи. Президент отметил, что Сербия будет самостоятельно принимать внешнеполитические решения, даже если останется единственной такой страной.