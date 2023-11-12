Москва, 12 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы России отразили две атаки на купянском направлении и уничтожили склад в боеприпасами украинской теробороны. Об этом сообщил 11 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Алексей Майшев

Новость дополняется

Также в ведомстве сообщили об отражении двух атак штурмовых групп ВСУ и нацгвардии в ЛНР.

Ранее Минобороны РФ предавало о том, что ВСУ потеряли на донецком направлении до 305 военных.

Как сообщало ИА Регнум, на запорожском направлении за неделю ВСУ потеряли до 495 военных. Кроме того, в районах населённых пунктов Малая Токмачка и Степовое Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника за неделю составили до 495-ти военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии.