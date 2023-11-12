Москва, 12 ноября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Российские военные на передовой сейчас воюют в том числе за русский язык, заявил 12 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию, что Еврокомиссию не волнует ситуацию с русским при оценке готовности Украины к вступлению в ЕС.

«Права русского языка их действительно не интересуют, они интересуют нас. И сейчас наши ребята на передовой в том числе воюют и за русский язык», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео которого опубликовано в Telegram-канале журналиста.

Вместе с тем, подчеркнул пресс-секретарь президента, венгров интересуют права венгерского языка на Украине, они выдвигают Киеву переделённые условия и не собираются отказываться от своих требований.

«Там много разногласий», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее источник в Брюсселе на условиях анонимности заявил, что Европейская комиссия (ЕК) не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком при оценке готовности Украины к вступлению в ЕС. По его словам, в Еврокомиссии заинтересованы в завершении на Украине реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар согласно рекомендациям Венской комиссии, которые касаются государственного языка, СМИ и образования.

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Отмечается, что для вступления в ЕС Украина должна завершить переговоры по реформированию политической, экономической, общественной и культурной жизни страны.