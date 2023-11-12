Москва, 12 ноября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт встречу с представителями избирательных комиссий страны по случаю 30-летия ЦИК. Об этом 12 ноября говорится в программе «Москва. Кремль. Путин», видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Алексей Никольский/ РИА Новости Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова

«И с теми, над кем нет начальников, встретится президент — сотрудники избирательных комиссий страны», — сообщили в программе.

Также на неделе российский лидер будет участвовать в Петербургском культурном форуме, который пройдет 16–18 ноября. В графике Путина и оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что работники избирательных комиссий в новых регионах России проявили удивительное мужество в дни голосования. Он отметил, что в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборы происходили в тяжёлых условиях, в том числе под обстрелами. После обстрелов сотрудники комиссий возвращались на свои места и продолжали работу. Избиратели приходили на участки и ждали своей очереди, несмотря на опасности обстрелов, добавил он.

В Госдуму внесли уточняющие поправки в закон о выборах президента. Отмечается, что поправки синхронизируют изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. В частности, устанавливается, что на заседания избирательных комиссий могут аккредитовать представителей СМИ, работающих в редакциях на основании трудового договора. Помимо этого, в документе речь идёт о регулировании фото– и видеосъёмки на избирательных участках. Также в законопроекте прописали сохранение конфиденциальности персональных данных, содержащихся в списках избирателей и прочих документах.