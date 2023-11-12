Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Временный чемпион UFC британец Том Аспиналл после победы над российским бойцом Сергеем Павловичем не смог сдержать эмоций. Поединок прошёл 12 ноября в Нью-Йорке.

Global Look Press/Scott Garfitt/Keystone Press Agency Том Аспиналл

По окончании боя Аспиналл, получив чемпионский пояс, расплакался на глазах у публики. После паузы он смог прийти в себя и прокомментировать итоги поединка.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Павлович уступил в поединке Аспиналлу за временный титул UFC в тяжёлом весе. Бой завершился нокаутом в первом раунде. Британец отправил своего соперника в нокаут спустя минуту после начала боя. Павлович потерпел второе поражение в карьере.

Павлович победил в Лас-Вегасе нокаутом представителя США Кёртиса Блейдса в главном бою турнира UFC Fight Night 222. Для 30-летнего российского бойца эта победа стала 18-й в MMA.