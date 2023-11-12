Анкара, 12 ноября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Договорённость Турции и США по Газе невозможна, если Вашингтон будет считать, что это территория Израиля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращению из Эр-Рияда, где проходил саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Самая главная страна, которая должна быть активизирована — это Америка, которая имеет влияние на Израиль», — сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что Газа — это земля палестинского народа и США должны это признать.

«Если президент США Джо Байден считает, что Газа — это не земля палестинского народа, а земля оккупационных поселенцев или Израиля, то наша договорённость невозможна», — отметил Эрдоган.

Как передавало ИА Регнум, на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде президент Турции раскритиковал позицию западных стран по ситуации в секторе Газа, назвав её проявлением трусости и бессовестности.

Также Эрдоган обвинил страны Запада в лицемерии и проявлении политики двойных стандартов на фоне кризиса в секторе Газа. По словам турецкого лидера, те, кто закрывает глаза на сжигание Корана, терпеть не могут флаг Палестины. Он призвал страны ОИС к совместным усилиям для урегулирования палестино-израильского конфликта.