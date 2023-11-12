Будапешт, 12 ноября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Правительство Венгрии полагает, что в Европе необходимо создать новую систему международной безопасности, которая будет отвечать интересам как России, так и Украины. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер на конгрессе молодежной организации правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Секешфехерваре.

Paul Zinken/dpa/ТАСС

Говоря о конфликте на Украине, Менцер отметил, что Венгрия выступает за немедленное и безоговорочное прекращение огня, а также за подготовку соглашения о мире.

«Нам нужны мирные переговоры, а затем нам нужно создать систему безопасности, которая обеспечит гарантии безопасности Украины и будет приемлемой для России», — приводит издание Origo его слова.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по украинскому кризису заявил, что российские власти готовы искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Он отметил, что Москва стремится продвигать такую позицию, несмотря на линию западных стран, стремящихся действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте. Президент напомнил, что Запад развязал войны в Судане и Сирии, проигнорировав Устав ООН.

Путин подчеркнул, что западные страны вспоминают о международном праве, когда им необходимо оказать давление на какую-либо страну. По словам главы государства, у них не получится использовать этот подход по отношению к России.