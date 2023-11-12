Вашингтон, 12 ноября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Семь месяцев должно пройти после прекращения приёма алкоголя, чтобы мозг человека восстановился от повреждений. К такому выводу пришли учёные из Стэнфордского университета (США), сообщает издание The Sun.

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У алкоголиков становятся тоньше участки коры головного мозга, из-за чего происходят нарушения высших когнитивных функций. Прежние исследования показали, что после прекращения приёма алкоголя некоторые зоны восстанавливаются. Однако не было известно, какой срок для этого нужен.

«Через семь месяцев толщина коры головного мозга у большинства людей, зависимых от алкоголя, существенно улучшилась. По мнению учёных, это говорит о способности мозга восстанавливать и регенерировать свою структуру после устранения алкогольного фактора», — пишет газета со ссылкой на публикацию в журнале Alcohol.

В ходе исследования были изучены МРТ-снимки 40 человек, которые лечились от алкоголизма. Мозг сканировали через неделю, месяц и 7,3 месяца после их отказа от спиртных напитков.

Наиболее выраженное восстановление коры головного мозга наблюдалось через семь месяцев. Толщина коры в 24 из 34 областей исследования соответствовала норме.

Процесс восстановления интенсивнее шёл после первой недели отказа и замедлялся спустя месяц. Медленнее мозг восстанавливался у курильщиков и у людей с повышенным кровяным давлением или уровнем холестерина.

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