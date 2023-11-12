Пекин, 12 ноября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Украина серьёзно подставила президента Соединённых Штатов Джо Байдена перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре, пишет Asia Times.

ТАСС/Lan Hongguang/Xinhua via ZUMA Президент США Джо Байден с председателем КНР Си Цзиньпином

«Провал наступления украинских войск против российских и признание командующего войсками (ВСУ Валерия Залужного) «тупика» — это удар по стратегическим позициям Америки и победа для Китая», — пишет издание.

Автор материала назвал провал ВСУ одним из козырей Си Цзиньпина против Байдена в ходе их переговоров о ситуациях на Украине и на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Залужный в интервью изданию The Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, ВСУ не смогут добиться успехов. Он признал, что долгое время не мог понять, почему вместо предсказываемых успехов украинские военные застряли на минных полях, а предоставленные Западом техника и вооружение не оправдали ожиданий.

В газете The New York Times говорится, что заявление Залужного о тупиковой ситуации в конфликте на Украине может помешать убедить республиканцев в США проголосовать за оказание финансовой помощи Украине. Большую часть года американские чиновники старательно избегали такой риторики, отметили в издании.

Байден встретится с Си Цзиньпином 15 ноября в Сан-Франциско. Лидеры обсудят двусторонние отношения США и Китая, необходимость поддержания открытых линий связи, а также ряд региональных и мировых проблем.