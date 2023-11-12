Киев, 12 ноября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Сразу несколько районов Киева остались без электроснабжения из-за ухудшения погодных условий, сообщает украинское издание «Страна. ua».

Christophe Gateau/dpa/ТАСС

«В части районов Киева пропал свет», — передаёт издание.

В этот же день в Полтавской области Украины в результате ухудшения погодных условий произошли аварийные отключения света в 27 населённых пунктах. Сообщалось, что в результате порывов ветра и сильного дождя отключение электросетей произошло в 27 населённых пунктах. Согласно данным на утро 12 ноября, был отключён от электроснабжения 8661 абонент, энергетики приступили к ликвидации последствий непогоды.

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в течение нескольких следующих лет Украину ожидают «фантастические» сложности из-за проблем в сфере энергетики.