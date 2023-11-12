Дубай, ОАЭ, 12 ноября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Пилотажная группа «Русские витязи» прибыла в Дубай для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow, сообщила 12 ноября пресс-служба Минобороны России.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Лётчики авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) «Русские витязи» на новейших истребителях Су-35С выполнили перебазирование в Объединённые Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow — 2023», — сказано в информации.

В Минобороны отметили, что перелёт из подмосковной Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками. Самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество.

Перед демонстрационным показом экипажи российских боевых истребителей проведут два квалификационных полёта и воздушные тренировки, уточнили в российском военном ведомстве.

В ходе авиасалона пилоты ВКС России выполнят полёты в составе группы и продемонстрируют сверхманёвренные возможности новейших истребителей Су-35С.

Так, «Русские витязи» покажут групповые фигуры высшего пилотажа, такие как «петля Нестерова», «бочка», «вираж», на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж. Российские лётчики продемонстрируют наиболее зрелищные элементы, например, фигуры «зеркало», «колокол», а также проход на малой высоте и предельно малой скорости.

Как предавало ИА Регнум, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») в октябре передала Министерству обороны России очередную партию истребителей поколения 4++ Су-35С. Отмечалось, что многофункциональные истребители поколения 4++ прошли цикл наземных и лётных испытаний и совершили перелёт с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.