Марсель, Франция, 12 ноября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Во французском Марселе погибли два человека, трое пострадали из-за стрельбы на парковке у ресторана быстрого питания, передаёт французский телеканал BFMTV.

TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

«Инцидент произошёл около 23:00 в субботу, 11 ноября, на парковке ресторана McDonald’s на улице Chemin du Littoral в 16-м округе», — рассказал корреспондент телеканала.

По информации журналистов, на место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили автомобиль, внутри которого находились пять человек. Водитель и одна пассажирка скончались, троих раненых доставили в больницу. Сообщается, что одного из них ранили в грудь, его состояние оценивается как тяжёлое.

Полицейскими неподалёку был найден автомобиль, предположительно принадлежавший стрелку.

В конце октября во Флориде два человека погибли, ещё 18 госпитализировали в результатестрельбы во время празднования Хеллоуина. Отмечалось, что стрельбе в районе Йбор-Сити в городе Тампа предшествовала драка между двумя группами людей. Когда началась стрельба, сотни людей были рядом с местом происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября во время стрельбы в центре Москвы возле ресторана пострадали четыре человека. Инцидент произошёл возле заведения Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной вечером 5 ноября. Между посетителями ресторана произошёл конфликт, в ходе которого раздались выстрелы. На место прибыли сотрудники экстренных служб, вокруг заведения установили заграждение. Причиной стрельбы стала просьба закурить.