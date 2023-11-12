Москва, 12 ноября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Крым и Донбасс, по всей видимости, в понимании Запада уже точно не являются Украиной, заявил 12 ноября зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

РИА Новости/ Илья Питалев

«Под сурдинку большой ближневосточной крови некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо её принять в альянс, но без Крыма и Донбасса. Стало быть, эти территории уже точно не Украина в их понимании», — написал он.

Зампред Совбеза одобрил такую позицию и призвал идти дальше.

«Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически всё остальное — никакая не Украина», — заметил он, добавив, что после этого остаются только три шага до признания очевидного.

Во-первых, отметил Медведев, следует признать, что глава киевского режима Владимир Зеленский не президент, а узурпатор. Во-вторых, украинский язык не язык, а суржик. И, наконец, Украина не страна, а искусственно собранные территории.

При этом в НАТО зампред Совбеза предложил принять Львов и его окрестности.

Как передавало ИА Регнум, накануне бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину нужно принято в НАТО без утраченных территорий, этот шаг уменьшит угрозу конфликта между Россией и НАТО.

В НАТО не раз подчёркивали, что Украину не примут в альянс до тех пор, пока страна находится в состоянии конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет большую опасность для Европы.