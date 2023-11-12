Луганск, 12 ноября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удар по Кременной в Луганской Народной Республике, сообщает 12 ноября «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По данным агентства, в результате удара есть пострадавшие.

«Удар пришёлся по городу, есть пострадавшие», — сказал собеседник «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, утром 9 ноября ВСУ произвели ракетный обстрел города Скадовска в Херсонской области. Одну ракету сбила система противовоздушной обороны, другая ракета попала в частный сектор, в результате были повреждены несколько домов.

По данным регионального управления МЧС РФ, в результате обстрела, по предварительным данным, погибли пять человек, ещё десять человек были госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу.