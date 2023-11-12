Вашингтон, 12 ноября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Вашингтон, поддерживая действия Израиля, наносит ущерб собственным позициям на Ближнем Востоке. Об этом говорится в статье американской газеты The Washington Post.

В публикации сказано, что военная операция Израиля в Газе, сопровождающаяся огромным ущербом мирному населению, также вызывает «недовольство» в отношении властей США, которые оказывают военную поддержку Тель-Авиву. По мнению автора статьи, это недовольство можно было наблюдать во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в страны Ближнего Востока и Азии.

«Премьер-министры и дипломаты упрекали его из-за действий Израиля, при этом многие из них отмечали, что эти атаки осуществляются при помощи американского оружия, а призывы к гуманитарным паузам вместо режима прекращения огня грозят продолжением насилия в отношении тех, кто не принимает участия в боевых действиях», — сказано в материале.

Также отмечается, что многолетняя политика США по одобрению действий Израиля в отношении Палестины привела к тому, что многие страны региона отказываются как-либо публично взаимодействовать с Вашингтоном.

В заключении статьи говорится, что в Вашингтоне надеются на скорое завершение обострившегося конфликта, чтобы сократить «долгосрочные последствия» для США.

Ранее министр информации (разведки) Ирана Сейид Эсмаил Хатиб заявил, что атака ХАМАС 7 октября обернулась для США поражением на Ближнем Востоке, их гегемония в этом регионе пала. По его словам, США потерпели неудачу хуже, чем сам Израиль, и эта большая неудача изменит политические методы Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция западных стран, поддерживающих Израиль, по ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности. По его словам, когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже.

Перед этим на саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте Эрдоган обвинил страны Запада в лицемерии и проявлении политики двойных стандартов на фоне кризиса в секторе Газа. По словам турецкого лидера, те, кто закрывает глаза на сжигание Корана, терпеть не могут флаг Палестины. Он призвал страны ОИС к совместным усилиям для урегулирования палестино-израильского конфликта.