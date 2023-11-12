Москва, 12 ноября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Непрограммируемый калькулятор смогут использовать школьники в 2024 году при выполнении заданий основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике. Об этом говорится в демоверсии экзамена, размещённой на сайте федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Светлана Шевченко/РИА Новости

В документе указано, что участникам экзамена разрешат воспользоваться «справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором».

Спецификации ОГЭ по математике за 2023 и 2022 годы не предусматривали возможность использования калькулятора. В совместном приказе Минпросвещения и Рособрнадзора, утвердившем расписание ОГЭ на 2023 год, использование непрограммируемого калькулятора допускалось на экзаменах по физике, химии и биологии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал изменение правил перехода в 10-й класс и поступления в учреждения среднего профессионального образования. Он пояснил, что нынешние требования уже устарели и не соответствуют современности.

По мнению заслуженного учителя России, кандидата психологических наук Александра Снегурова, правила приёма учащихся в колледжи и училища после 9 класса действительно недостаточно продуманы и сформированы. Вероятно, принимать стоит без упора на аттестат и даже без школьных экзаменов, так как молодые люди могут быть очень способны в каком-то определённом деле. В первую очередь для приёма в учебные заведения СПО необходимы личное собеседование и практические тесты.