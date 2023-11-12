Москва, 12 ноября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Минобороны России обнародовано кадры уничтожения группы пехоты ВСУ управляемой ракетой. Соответствующее видео опубликовано 12 ноября в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили группу пехоты 22 омбр ВСУ точным ударом управляемой ракеты», — говорится в комментарии к видео.

На кадрах видно, как светящийся объект подлетает к цели, затем происходит вспышка, искры разлетаются во все стороны.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны показало кадры уничтожения БПЛА позиций ВСУ на времеевском направлении. Отмечается, что ВСУ не могут укрыться от российских беспилотников.

Министерство обороны РФ 11 ноября показало кадры ударов по позициям ВСУ из гаубиц «Мста-Б» на запорожском направлении. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчётами беспилотников позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на больших расстояниях.

Ранее Минобороны показало кадры штурма позиций ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Российские бойцы уничтожили опорный пункт противника в лесопосадках. Сначала огневые точки были подавлены ударными беспилотниками, а затем бойцы ВС РФ стремительно атаковали подразделения ВСУ.