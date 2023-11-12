Санкт-Петербург, 12 ноября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге семиклассника госпитализировали в тяжёлом состоянии после драки с другим учеником в школе. Об этом 12 ноября сообщило издание «78.ru».

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл 11 ноября в школе в Центральном районе на Харьковской улице. Пострадавшего госпитализировали с тупой травмой живота, у него диагностированы ушиб почек и селезенки, его состояние оценивается как тяжёлое.

Подросток рассказал полицейским, что на перемене подрался с 15-летним восьмиклассником, который ударил его кулаком в живот.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге в реанимацию доставили 17-летнего подростка с ушибом мозга. Драка произошла между двумя старшеклассниками 10 ноября на проспекте Непокорённых. Обоих подростков доставили в больницу, одного из них в тяжёлом состоянии пришлось определить в реанимацию из-за перелома лобной кости и ушиба мозга. Второй получил травму головы, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки, но его состояние не вызывает опасений у медиков.