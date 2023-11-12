Киев, 12 ноября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и проверок СБУ, погружая страну в 1937 год, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Известия/Тарас Петренко

«Украина планомерно погружается в 1937 год. Украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ. Чего только стоит чат-бот «е-Ворог» (е-Враг)», — написал он.

По словам Азарова, с его помощью можно писать доносы на соседей, отмечая геолокацию, прикреплять фото и описание «преступления». Кроме того, отметил экс-премьер, теперь к этому добавилась возможность жаловаться на таксистов.

Передовиками в вопросе жалоб, полагает он, станут жители Киева, которые к этому моменту уже занимали первое место среди «языковых доносов». Видимо, подчеркнул Азаров, в столицу Украины съехались все так называемые патриоты и радикалы.

«Незавидное будущее», — заключил бывший премьер-министр страны.

Ранее украинские СМИ информировали, что онлайн-сервис такси Uklon ввёл функцию, позволяющую пользователям жаловаться на «антиукраинскую позицию» водителя.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Киеве две женщины устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык. Пассажирки потребовали от таксиста говорить на государственном языке, после чего тот предложил им покинуть машину. На опубликованной записи видно, как две женщины требуют от водителя общения на «украинской мове». В ответ жительницы Киева, периодически сбиваясь на русский язык, пытались возразить решению таксиста отменить заказ.

Эстонская компания Bolt, которая является создателем мобильного приложения для вызова такси, заявила, что навсегда заблокировала аккаунт киевского таксиста, высадившего женщин за требование говорить на украинском языке. В компании также заявили, что готовы сотрудничать с украинскими полицейскими по этому инциденту.

Таксист позднее записал видеообращение, в котором поблагодарил людей за поддержу. Он также высказал слова благодарности за храбрость пользователям соцсетей, которые писали под соответствующими постами свои комментарии, а также людям, которые поддерживали его морально. Своих пассажирок он назвал «больными» и отметил, что умеет разговаривать на украинском, но сам приехал с юга страны, где все говорят на русском.