Прага, 12 ноября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Чехии князь Карел Шварценберг скончался на 86-м году жизни. Об этом политик Мирослав Калоусек сообщил 12 ноября в социальной сети Х.

ТАСС/Katerina Sulova/CTK via ZUMA Карел Шварценберг

«Умер Карел Шварценберг», — написал Калоусек.

Смерть экс-министра наступила 11 ноября. По данным чешских СМИ, ранее его госпитализировали из-за воспалительного процесса. Политика 6 ноября экстренно доставили из больницы в Праге в один из госпиталей Вены. За два дня до кончины его ввели в состояние искусственного сна.

Потомственный аристократ Шварценберг входил в число ближайших соратников первого президента Чехии Вацлава Гавела. В 2009 году он основал партию ТОП-09, входящую в правительственную коалицию. Спустя шесть лет Калоусек сменил его на посту председателя партии.

Как сообщало ИА Регнум, в 2013 году Шварценберг прошёл во второй тур президентских выборов. Победил Милош Земан, набравший 54,8% голосов. У Шварценберга было 45,2% голосов.

В 2017 году Шварценберг, возглавлявший либеральную чешскую оппозицию, назвал беженцев основной проблемой для восточных европейцев. Он отмечал, что подавляющее большинство населения Восточной Европы выступает против приёма чужаков на своей территории.