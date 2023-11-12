Москва, 12 ноября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя публикации западных СМИ о том, что Казахстан является «задним двором» для российского лидера Владимира Путина, заявил, что дело не только в изданиях, там и лидеры стран позволяют себе хамские высказывания.

Павел Бедняков/РИА Новости Глава МИД России Сергей Лавров

«Дело не только в изданиях. Там и лидеры западного мира тоже позволяют себе достаточно хамские высказывания», — сказал Лавров.

В качестве примера он привёл слова одного из лидеров Евросоюза, который в ходе визита в Центральную Азию сказал: «Мы рады, что страна, которую мы посещаем, никогда не будет ничьим вассалом».

Министр подчеркнул, что это достаточно нагло для дипломатического языка.

Также глава МИД добавил, что Евросоюз не скрывает намерений вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья. Он отметил, что это не получится, поскольку Россия исторически присутствует в этом регионе и никуда не исчезнет, её партнеры и союзники это прекрасно знают.

Ранее обозреватель CNBC Холли Эллиатт заявил, что Москва якобы будет вести собственный дипломатический натиск в регионе, который считается её «задним двором».

Как ранее сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупостью и информационной войной подобные формулировки западных СМИ.

Лавров 9 ноября назвал «оговоркой по Фрейду» слова президента Франции Эммануэля Макрона об отказе Казахстана быть вассалом каких-либо держав. Он также подчеркнул, что западные страны всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, не признавая принцип баланса интересов и взаимной выгоды. По его словам, это чисто колониальный менталитет.